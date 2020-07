Afghanin (16) erschießt Mörder ihrer Eltern

Obwohl die Taliban Verstärkung erhielten, gelang es Dorfbewohnern und regierungsfreundlichen Milizen schließlich, die Terrorgruppe aus dem Ort zu vertreiben. Gul und ihr Bruder wurden anschließend an einen sicheren Ort in der Provinzhauptstadt gebracht. „Sie standen in den ersten beiden Tagen unter Schock und konnten nicht allzu viel reden, aber jetzt sind sie in einem guten Zustand“, berichtete Aber. „Sie sagen: ,Das war unser Recht, denn sie haben uns unsere Eltern genommen.‘“ Die Geschwister hätten nicht viele Verwandte außer einen Halbbruder, der ebenfalls im Dorf wohnte.