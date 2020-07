Schreckschuss ins Gesicht bei Drogen-Deal in Tirol

Verhaftet nach Einreise

Der 16-Jährige mit abgebrochener Maurerlehre hatte sich da schon nach Deutschland zu seiner Freundin abgesetzt. Nach einer Einreise im Mai in Tirol wurde er verhaftet. „In der Justizanstalt hat er dann sofort gemerkt, dass das nicht seine Zukunft sein kann“, erklärte die Verteidigerin. Die Haft habe einen bleibenden Eindruck auf den 16-Jährigen gemacht, er sei nun geläutert. Indiz dafür ist, dass der Jugendliche in der Haft den Hauptschulabschluss nachholte. „Ich will mein Leben wieder auf die Reihe bekommen“, lautete sein Schlusswort beim Prozess am Dienstag.