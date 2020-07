Geiselnehmer nach Verhandlungen überwältigt

Jener Mann, der am Dienstagvormittag in der ukrainischen Stadt Luzk einen Linienbus entführt und 13 Fahrgäste als Geiseln genommen hatte, ist am Abend nach stundenlangen Verhandlungen festgenommen worden. Der Täter, der damit gedroht hatte, das Fahrzeug in die Luft zu jagen, wurde von Polizisten, die den Bus stürmten (Video oben), überwältigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte persönlich mit dem Geiselnehmer, dem nun 15 Jahre Haft drohen, gesprochen. Dieser hatte gefordert, dass sich Vertreter von Kirche und Staat öffentlich als „Terroristen“ bezeichnen.