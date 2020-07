Absturz mit Mountaincart: Mädchen (13) verletzt

Die 13-Jährige fuhr gegen 11.30 Uhr als Mitglied einer rund 20-köpfigen Gruppe im Rahmen einer gebuchten Tour von der Bergstation Spieljoch auf der Forststraße mit dem Mountaincart in Richtung Mittelstation. Vor der Abfahrt erfolgte durch zwei Guides, welche die Tour in weiterer Folge auch begleiteten, eine entsprechende Einweisung in die Bedienung der Fahrzeuge. „Das Mädchen, welches mit einem Helm ausgerüstet war, dürfte sich in der Mitte der Gruppe befunden haben und geriet vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers über den Fahrbahnrand hinaus“, heißt es vonseiten der Polizei.