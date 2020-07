„Sorge wie die Zahlen steigen“

Anfang Juni gab es fast keine Covid-Infizierten mehr im Bundesland Salzburg. In den vergangenen sechs Wochen stieg die Zahl aber wieder deutlich an und lag am Montag bei 67 Erkrankten. Durch neue Infizierte in den Krankenhäusern der Barmherzigen Brüder und Tamsweg müssen Ärzte und Pfleger in Quarantäne.