Platter für Maskenpflicht im Lebensmittelhandel

Lage in Tirol „stabil“

Über die aktuelle Lage in Tirol zeigte sich Platter jedenfalls zufrieden und bezeichnete diese als „stabil“. Lediglich drei Prozent der bundesweiten Neuinfektionen in den vergangenen 14 Tagen seien in Tirol verzeichnet worden. Derzeit weist das Bundesland lediglich 34 Infizierte (Stand Montagnachmittag) auf. Nur ein Corona-Patient befand sich in Spitalsbehandlung.