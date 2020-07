Streit um 26 Quadratmeter Grund im Rosental

Nach zwölf Jahren sorgt ein Grundkauf in St. Jakob für Aufsehen. Die Gemeinde hatte damals von einem Landwirt im Bereich der Volksschule eine Fläche erworben. So weit, so gut – nur, dass jetzt die Schule umgebaut und ein Verkehrskonzept erstellt wird. Entsprechende Vermessungen ergaben nun, dass ein Teil des Gehsteigs, nämlich 26 Quadratmeter, gar nicht der Gemeinde, sondern dem Landwirt gehören.