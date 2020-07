Festnahmen: Gefälschte Arztrezepte und Einbruch

Eine 25-Jährige und ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt wurden heute, Freitag, in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt, die beiden waren am Donnerstag festgenommen worden. Sie hatten teils gefälschte, selbst ausgefüllte, teils blanko Rezepte eines Völkermarkter Arztes bei sich. In die Ordination des Mediziners war in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen worden...