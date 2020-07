Die höchstgelegene mobile Ausstellung Österreichs

„Spektakulär und einzigartig in Österreich sowie wohl unvergleichlich in Europa!“ - Das wird Landeshauptmann Peter Kaiser zufolge die vom Landesmuseum für Kärnten organisierte „höchstgelegene mobile Ausstellung Österreichs“, die wetterbedingt nicht wie geplant am Samstag, sondern kommenden Sonntag um 11 Uhr eröffnet wird. Die Ausstellung beschäftigt sich ja mit der vor 100 Jahren abgehaltenen Kärntner Volksabstimmung, mit der Geschichte, mit der Gegenwart und Zukunft.