Miteinander: „Inklusive Sommertage“ der Caritas

„Wir werden in der frischen Luft unterwegs sein, Leseabenteuer erleben, mit Bällen und Wasser spielen sowie altbekannte Aktivitäten wie Gummihüpfen neu interpretieren, uns aber auch in altersgerechten Workshops mit ernsten Themen wie Mobbing, Diversität und Hygiene in Zeiten von Covid-19 auseinandersetzen“, sagt Romy Strmcnik vom „Caritas: Team Lebensgestaltung“. Sie ist die pädagogische Leiterin der ersten „inklusiven Sommertage“, die vom 27. bis 31. Juli sowie 3. bis 7. August - täglich von 7.30 bis 17 Uhr - im Garten des Diözesanhauses in Klagenfurt über die Bühne gehen werden. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren, Jugendliche mit Behinderung bis 18 Jahre werden damit angesprochen. „Wir wollen ihnen eine bereichernde Zeit bieten. Das Miteinander steht im Vordergrund bei den Aktivitäten, beim gemeinsamen Jausnen und beim Mittagessen, das vom ,magdas Lokal‘ serviert wird“, so Georg Haab, der Leiter des Referates für Menschen mit Behinderungen der Diözese Gurk.