Coronavirus fraß bei A1 Roaming-Einnahmen auf

Die Umstellung auf Home-Office habe sehr rasch geklappt, so sei das gesamte Callcenter in kurzer Zeit in Heimarbeit gewesen. Dies sei auch ein Beweis dafür, wie weit die Digitalisierung in der Telekom fortgeschritten ist, erklärte Arnoldner. Kurzarbeit war beim heimischen Marktführer bisher kein Thema und zeichne sich bisher auch nicht ab.