Lipizzaner-Hoffnung

Bärnbach holt ersten Heimsieg gegen Hard seit 2021

Handball - Das Magazin
15.04.2026 21:29
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Die HSG Xentis beendet eine lange Durststrecke von sechs Spielen ohne Sieg in der HLA Meisterliga. Ausgerechnet gegen den Titelaspiranten aus Hard kommen die Weststeirer zurück in die Erfolgsspur. In den Video-Highlights sehen Sie den 30:28-Erfolg der Lipizzanerheimat über die Vorarlberger. 

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