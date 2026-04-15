Nach Corona-Betrug: Schweiz-Teamchef muss gehen

Nachdem der Schweizer Verband zunächst noch an Fischer festhalten wollte, entschied man sich nun zur Trennung. Rechtlich sei alles abgeschlossen, der Fall habe aber „eine öffentliche Werte- und Vertrauensdiskussion ausgelöst, die der Verband sehr ernst nimmt“, sagte Verbandschef Urs Kessler in einer Mitteilung. Die Beurteilung des Verbandes, wonach die Angelegenheit abgeschlossen sei, sei zu kurz gegriffen. „Es geht um Werte und Respekt, die für Swiss Ice Hockey zentral sind und von Patrick Fischer 2022 nicht gelebt wurden.“