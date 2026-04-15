VSV stellt „Flüchtling“ Hutchison ein Ultimatum!

VSV-Trainer Pierre Allard hat das Viertelfinal-Out gegen Graz mittlerweile verdaut, er tüftelt schon fest am neuen Jahr. Bald geht‘s in den Heimaturlaub nach Kanada, wo der 53-Jährige ein Häuschen am Lake Quareau besitzt. Dort lebt er voll in der Einöde. Mit Sturmtank Nick Hutchison gibt es Probleme. Der VSV stellte dem 1,91-m-Hünen, der heuer 17 Treffer schoss, sogar ein Ultimatum.
VSV-Coach Pierre Allard weilt noch immer in Villach, er tüftelt noch immer fest an der alten und neuen Saison! Das Viertelfinalout gegen Graz ist mittlerweile verdaut: „Wir haben zwar 0:4 verloren, aber es war enger als das Resultat aussagt. Unser Problem war, dass wir Graz in der neutralen Zone zu viel Platz gegeben haben. Dadurch sind sie mit enorm viel Speed auf unser Tor zugerast.“
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