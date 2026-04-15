VSV stellt „Flüchtling“ Hutchison ein Ultimatum!

VSV-Coach Pierre Allard weilt noch immer in Villach, er tüftelt noch immer fest an der alten und neuen Saison! Das Viertelfinalout gegen Graz ist mittlerweile verdaut: „Wir haben zwar 0:4 verloren, aber es war enger als das Resultat aussagt. Unser Problem war, dass wir Graz in der neutralen Zone zu viel Platz gegeben haben. Dadurch sind sie mit enorm viel Speed auf unser Tor zugerast.“