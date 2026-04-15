Finale LIVE: Graz 99ers gegen Pustertal 19.45 Uhr

Eckpfeiler des Erfolgs

„Harry hat sein Bestes gegeben, ich brauchte aber einen Trainer mit dem Gewinner-Gen“, sagte Jerich. Jene Autorität, die mit dem NHL-erprobten Lacroix nun an der Bande steht, könne man mit Gold nicht aufwiegen. „Wenn er etwas sagt, hat das Gewicht. Es gibt einen Grund, warum Spieler wie Lukas Haudum jetzt noch mehr aufgeblüht sind“, erklärte Jerich. Der Linzer Haudum drückt dem Play-off als Topscorer (3 Tore, 11 Assists) bisher seinen Stempel auf. Gleichsam ist die Last im Angriff auf breite Schultern verteilt – sieben Spieler haben in der Postseason drei Tore oder mehr erzielt. Im Tor ist der ehemalige NHL-Torhüter Maxime Lagacé ein sicherer Rückhalt, der Kanadier fehlte allerdings zuletzt verletzt.