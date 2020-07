19-Millionen-Dollar-Deal laut Richter „anstößig“

Hunderte Opfer

Hunderte Frauen haben Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der frühere Filmproduzent war Ende Februar in New York von einer Jury für schuldig befunden und im März zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Er sitzt diese Strafe derzeit in einem Gefängnis im Bundesstaat New York ab. Im Jänner hatte auch die Staatsanwaltschaft in Los Angeles in zwei Fällen Anklage gegen ihn wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung erhoben. In weiteren Fällen wird ermittelt.