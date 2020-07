Sperren heuer nur bei Bedarf

Wenig Verkehr am ersten Reisewochenende

In dieser Form wird es die Sperren im Sommer 2020 nicht geben. „Das erste Wochenende hat gezeigt, dass noch keine verkehrsleitenden Maßnahmen erforderlich waren“, so Schnöll und fügt hinzu: „Sollten reiseintensivere Wochenenden kommen, sind wir mit Unterstützung einer privaten Sicherheitsfirma gewappnet und werden im Bedarfsfall in Abstimmung mit dem Tourismus agieren.“ Klar ist, dass Ab- und Zufahrten zu Zielen innerhalb von Salzburg immer möglich sein werden. Bei Bedarf können aber Maßnahmen flexibel gesetzt werden.