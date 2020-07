„Eine Krise zeigt, wie Notfälle geübt wurden“

Aus der Krise fit für die Zukunft werden

Für Unternehmen, die bisher keinen Krisenstab hatten, bietet sich gerade jetzt die Gelegenheit, einen solchen aufzubauen. „Krisen wirken wie ein Vergrößerungsglas“, zeichnet Hellweger ein passendes Bild, „Stärken und Schwächen werden verstärkt und kommen oftmals in noch nie dagewesener Intensität zum Ausdruck.“ Gerade jetzt könne Gutes vom Schlechten unterschieden werden. Was hat besonders gut durch die Krise geholfen? Welche Strukturen sollten beibehalten werden, welche noch verstärkt werden? Die Ergebnisse aus der Beantwortung dieser Fragen werden in einer Steuergruppe diskutiert. Daraus entstehen in weiterer Folge Maßnahmen zur Aufrechterhaltung beziehungsweise Steigerung von Sicherheit, Gesundheit, Effizienz, Zufriedenheit und Identifikation mit dem Unternehmen.