Randalierer attackiert und verletzt Polizist

Wilde Szenen in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in Hall in Tirol: Im Zuge von Erhebungen hinsichtlich einer familiären Auseinandersetzung rastete ein betrunkener und vermutlich durch Drogen beeinträchtigter 22-Jähriger völlig aus und ging auf Polizisten los. Ein Beamter wurde dabei verletzt.