Mit Auto über Böschung in Bachbett gestürzt

Mit seinem Auto im Bachbett gelandet ist am Freitag ein 55-jähriger Lenker aus dem Bezirk Villach, nachdem er aus unbekannter Ursache auf der Ferndorfer Landesstraße in Weißenstein auf die linke Fahrbahnseite geraten war und in Folge über eine Böschung stürzte. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht.