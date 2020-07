Einsprachige Lehrerin darf Schule nicht leiten

„Ich bin selbst Lehrer und begrüße jede Sprache, die ein Kind lernt. Auch dass bei uns, wo keine zweisprachigen Familien leben, Slowenisch angeboten wird, ist sehr gut. Doch warum muss die Schulleiterin Slowenisch können?“, fragt Bürgermeister Stefan Deutschmann. 1958 sei in der Gemeinde protokolliert worden, dass es an der Schule keine Slowenischstunden gab. Deutschmann: „Schulen, die im Schuljahr 1958/59 Slowenisch angeboten hatten, kamen in den Minderheitenschulsprengel. Warum also auch Grafenstein?“