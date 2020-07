Haslauer warnt vor Zentralisierung des Heeres

Grundsätzlich sei es wichtig und richtig, dass sich das Bundesheer den neuen Herausforderungen stelle, so Haslauer, der zurzeit den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz innehat. Er sehe es auch sehr positiv, dass die Militärkommanden gestärkt werden sollen. „Ich sage aber auch ganz klar dazu, eine Schwächung der militärischen Kernfähigkeiten, die sich in den einzelnen Waffengattungen ausdrücken, darf nicht stattfinden. Hier müssen Kernfähigkeiten erhalten bleiben, die natürlich auch bestimmter Mindestgrößen bedürfen. Ich kann nicht pseudomäßig die Panzerwaffe auf fünf Panzer reduzieren, da brauche ich gewisse Mindestgrößen, um die Fähigkeiten technisch zu erhalten.“