Harry & Meghan: „Wir müssen jetzt unbequem werden“

Für Meghan führt dabei kein Weg an einer direkten Konfrontation vorbei. „Wir müssen jetzt unbequem werden. Denn nur wenn wir dieses negative Gefühl überwinden, gelangen wir an einen Ort, an dem alle profitieren“, zeigte sie sich in dem Video-Chat überzeugt. „Gleichheit stellt niemanden schlechter, sie bringt nur alle auf denselben Stand - und das ist ein fundamentales Menschenrecht.“