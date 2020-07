„Smart City“-Projekt: Streit um Sanierungskosten

Der 17. Juli ist richtungsweisend: Dann gibt es eine Gesprächsrunde mit allen Beteiligten am Projekt „Smart City“. Die Sanierung zweier Halleiner Wohnhäuser aus den 1940er Jahren geriet in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen. Der Umbau samt energieeffizienter Fassade hätte laut Gemeindevertretungsbeschluss aus dem Jahr 2017 knapp 2,3 Millionen Euro kosten sollen. Umbauarbeiten fanden erst an einem Haus statt und fielen bislang weiter höher aus als vorgesehen.