So gelingt eine tolle Lockenpracht ohne Hitze

Bei Haaren, die sich nicht so gut wellen lassen, bringt Haarspray Abhilfe. Einfach vor dem Start den Schopf damit benebeln. Scheitel teilen, so wie man ihn am liebsten trägt und Gürtel des Bademantels einmal quer über den Kopf legen. Diesen zur Sicherheit mit einer Haarklammer am Oberkopf befestigen.