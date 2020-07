„Outriders“: Video zeigt Kampagne des RGP-Shooters

Publisher Square Enix und Entwickler People Can Fly („Bulletstorm“, „Gears of War Judgement“) haben ein neues Video zu ihrem kommenden Rollenspiel-Shooter „Outriders“ veröffentlicht. Es bietet einen detaillierten Blick auf die Kampagne, die Nebenmissionen, die Begleiter und das Reisesystem des Spiels, das Ende 2020 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One und PC erscheinen soll.