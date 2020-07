Tirol: Coronavirus bei Alpenüberquerung verbreitet

In mehreren Unterkünften genächtigt

Die Gesundheitsbehörden gleichen derzeit die Daten aller Gästelisten jener Unterkünfte, wo die beiden Frauen genächtigt haben, ab und verfolgen so mögliche enge Kontaktpersonen der Infizierten nach. „Insgesamt nächtigten sie Ende Juni an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in fünf unterschiedlichen Unterkünften in Tirol.“