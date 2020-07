Türkei: Tote bei Explosionen in Feuerwerksfabrik

In einer Fabrik für Feuerwerkskörper in der Türkei haben sich am Freitag mehrere Explosionen ereignet, bei denen mindestens vier Menschen getötet und knapp 100 weitere verletzt wurden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, in der Fabrik in der rund 100 Kilometer östlich von Istanbul gelegenen Ortschaft Hendek würden insgesamt 189 Menschen arbeiten.