Coco Austin bangt nach Corona-Diagnose um Vater

„Er ist an dem Punkt, an dem er nicht mal sprechen kann. Er kann nicht mal ein Wort sagen“, schilderte die Ehefrau von Rapper Ice-T die gesundheitliche Lage ihres Vaters. „Es ist so hart für ihn, Nein oder Ja zu sagen, sodass wir jetzt miteinander texten müssen - und heute will er nicht einmal mehr texten. Er ist einfach so frustriert, dass er in dieser Position ist, dass er nicht ans Handy gehen will.“