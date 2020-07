72-jähriger Paragleiter in Osttirol abgestürzt

Er verlor schnell an Höhe und verfing sich auf einer Seehöhe von 1.850 Meter in den Bäumen. Der ausgebildete Paragleiter verständigte selbst noch per Funk den Fluglehrer, der die Rettungskette in Gang setzte. Er wurde mit schweren Verletzungen am Oberkörper mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.