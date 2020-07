Alko-Lenker nach Horrorcrash in Tirol verurteilt

„Es tut mir alles sehr leid“, sagte der Sohn eines Unterländer Unternehmers am Mittwoch vor dem Innsbrucker Landesgericht. An den Crash auf der Eibergbundesstraße bei Schwoich und was davor und danach passiert ist, könne er sich aber nicht erinnern. Vor allem die Mutter im entgegenkommenden Fahrzeug wurde beim Unfall schwer verletzt. Die 35-Jährige erlitt einen Wirbelbruch.