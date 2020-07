Laura Norberg ist Kuchen wichtiger als Sex

Doch gerade der machte sich dabei Sorgen um die Gesundheit seiner jungen Ehefrau. „Aber nicht, dass du abends dann Bauchschmerzen hast, ne?“, witzelte der Schlagerbarde in der Show „Laura & der Wendler - Jetzt wird geheiratet“. Vor allem eins bereitete dem 47-Jährigen Kopfzerbrechen - dass an den Naschereien seine Familienplanung scheitern könnte, wie er weiter erklärte. „In der Hochzeitsnacht Bauchschmerzen wäre schon schlecht für mich! Du weißt ja: In der Hochzeitsnacht werden die Kinder gemacht.“