Griechenland rüstet sich für Tourismus-Start

Erster Charterflug aus Deutschland kommt an

Ein Algorithmus werde errechnen, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen. Unterdessen wurde auf der Urlaubsinsel Kos der erste Charterflug aus Deutschland erwartet. Der griechische Tourismusminister Haris Theocharis will die Reisenden am Flughafen von Kos feierlich empfangen.