Griechenland bereit für Sommer-Tourismus

Tavernen: Maximal 6 Personen pro Tisch

Auf den griechischen Inseln gab es bisher wenige Corona-Infektionsfälle. Die Fähren dürfen höchstens 50 Prozent der bisher erlaubten Passagierzahl mitnehmen und auch in den Tavernen darf nur die Hälfte der Tische genutzt werden. An einem Tisch dürfen laut Anordnung des Corona-Krisenstabs höchstens sechs Menschen sitzen, in Österreich sind es derzeit vier Personen plus minderjährige Kinder.