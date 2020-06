Kletterer (51) aus Wels hing bewusstlos im Seil

Das herrliche Sommerwetter lud am Wochenende zu Bergtouren ein. Doch nicht immer konnte ein Gipfelsieg gefeiert werden. Eine Taubergung mit dem Rettungshelikopter war zum Beispiel im Toten Gebirge nötig. Am Poppenberg-Klettersteig bei Hinterstoder war ein Kletterer (51) aus Wels im oberen Teil der Route ausgerutscht und vier Meter tief in sein Klettersteigset gefallen.