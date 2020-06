Angegriffene Italiener: „Gegen Tötung von Bären“

Jene beiden Trentiner Männer - Vater und Sohn -, die am Montag am Monte Peller im Tal Val di Non von einem Bären angegriffen und verletzt wurden, setzen sich gegen die angeordnete Erlegung des Tieres ein. „Ich bin absolut gegen die Tötung der Bären, doch man muss mit ihnen anders umgehen“, so der 28-jährige Christian Misseroni.