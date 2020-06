Jäger stürzt sich auf Bär, um Sohn zu schützen

Tier kam „wie ein Blitz“

„Wie ein Blitz“ sei das Tier aus dem Wald gekommen, zitieren lokale Medien Vater Fabio Misseroni. Sein Sohn sei gestürzt, also er sich von dem Bären entfernen wollte, schildert Misseroni: „Der Bär warf sich auf meinen Sohn, trat ihm dabei auf die Beine. Da bin ich gegen ihn angetreten, um (meinen Sohn) Christian zu verteidigen. Er biss mich in ein Bein, dann in einen Arm, dann in die andere Hand. Dann ging er weg, wie durch ein Wunder. Er hätte uns beide töten können.“