Klein-Lkw in Wenns wurde Raub der Flammen

Einen spektakulären Einsatz hat am Mittwoch gegen 17 Uhr die Feuerwehr Wenns in Tirol absolviert. Auf einer Straße im Ortsteil Auders stand ein Klein-Lkw in Flammen, das Feuer griff zudem auf die angrenzende Wiesenböschung über. Die drei Insassen konnten das Auto rechtzeitig verlassen, das dann komplett ausbrannte.