Amokdrohung in Wels: Elternverein für Schulverweis

„Schulverweis“ - das verlangt das Schulforum des BRG Wallererstraße im oberösterreichischen Wels als „Strafe“ gegen jenen 17-jährigen Schüler, der mit einem mutmaßlichen Drohvideo am 28. Mai einen Cobra-Einsatz und eine Evakuierung der Schule ausgelöst hatte. Am Freitag will die Bildungsdirektion entscheiden.