Amok-Drohung in Wels: 17-jähriger Täter gefasst

Am 4. Juni sollte es „live“ stattfinden, was der Verfasser der verstörenden Beiträge auf der Internetplattform Instagram in Computerspielen nachgestellt hatte. Das 17-sekündige Kurzvideo: Mit einem Maschinengewehr betritt das Phantom in Tarnuniform das BRG Wallererstraße in Wels, im Hintergrund läuft das Lied „Pumped Up Kicks“, darin heißt es: „Ihr rennt besser weg, besser weg, schneller als meine Kugel.“