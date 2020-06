Rebel Wilson: Sie wurde dafür bezahlt, zuzunehmen!

Schluss damit!

Kein Wunder, dass Wilson lange Zeit wenig Lust darauf hatte, die Kilos purzeln zu lassen. „Es bringt Chaos in deinen Kopf“, gesteht sie. Dieses Jahr will sich die Blondine jedoch nicht von finanziellen Anreizen ablenken lassen. „Es war schon immer das Jahr der Gesundheit. Ich gebe meinen Jahren nun Namen, und es ist so, als würdest du Vorsätze für das ganze Jahr haben“, schildert sie gegenüber der Zeitung „The Sun“.