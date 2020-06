Zündler startete zwei Brände in Mehrparteienhaus

Ein bisher Unbekannter hat am Montagnachmittag in den Kellerräumen eines Mehrparteienhauses in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) einen Fahrradanhänger in Brand gesetzt. Wie die Polizei berichtete, wurden die Flammen von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht. Dem Brandspurenbild nach dürfte es sich um Brandstiftung handeln, hieß es.