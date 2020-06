„Wir sind froh über die Hilfe für unsere Tiere“

Sonderfutter und Tierarzt

Der Notfallfonds sieht 65.000 Euro für alle Tierheime in Österreich vor, in OÖ gibt es rund 10, die Höhe der Zuwendung richtet sich nach der Größe. Im Tierheim Arche Wels freut man sich, dass „in Zeiten von Corona an Tiere gedacht wird“, lautet der Tenor. Den Tausender, den es zu holen gibt, will man für Sonderfuttermittel und Tierarztkosten ausgeben. Das ist auch in Linz so.