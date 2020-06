Hilfe in „Lichtgeschwindigkeit“ per Internet

Als „Seniorenalarm“ vor 34 Jahren durch das Rote Kreuz Innsbruck ins Leben gerufen, richtet sich das Angebot des Hausnotrufs schon lange nicht mehr nur an ältere oder chronisch kranke Mitbürger, sondern an alle, die längerfristig oder auch nur temporär ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben - etwa in Rekonvaleszenzphasen nach stationären Aufenthalten oder an Arbeitsplätzen mit erhöhtem Gefährdungspotential, heißt es in einer Aussendung.