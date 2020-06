Regierung beschwört bei Bildung den Geist Kreiskys

Viele der am Mittwoch von Kurz, Faßmann und Schramböck verkündeten Maßnahmen hätte man sich schon früher gewünscht - was wohl auch der Regierung klar sein dürfte. So betonten Kurz und Faßmann auch gleich zu Beginn der Pressekonferenz zur „Digitalisierung in der Schule“, dass man bereits vor der Corona-Krise einen Digitalisierungsplan hatte - man erinnere sich etwa an die Ankündigungen nach der Singapur-Reise von Kanzler und Minister noch zu Zeiten der türkis-blauen Regierung.