Digitalisierung: Kurz zur Aufholjagd nach Asien

Zusammenarbeit gegen die Cyberbedrohung

Zum Thema Cybersicherheit will Kurz in Asien die Zusamenarbeit vorantreiben: „In unserer vernetzten Welt sind wir auch durch Hackerangriffe um einiges angreifbarer geworden.“ Daher ist in Singapur auch ein Besuch des Cybersecurity-Zentrums an der Polytechnic School vorgesehen. Schramböck möchte diesen Besuch nutzen, um Impulse für künftige Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung zu setzen: „Wir wollen Innovationspartner und Brücke nach Europa sein“, so Schramböck.