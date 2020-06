Opel Manta: Die Klischee-Legende feiert den 50er

Teufelsrochen im Gegenlicht

Also stieg er in den Flieger und sichtete in der französischen Hauptstadt Cousteaus Bildmaterial. Stundenlang. Bis endlich eine Einstellung zu sehen war, in der ein gigantischer Teufelsrochen von unten gegen den hellen Himmel gefilmt war. Der Opel Manta hatte seine Identität gefunden und bekam fortan ein verchromtes Emblem an die vorderen Kotflügel geschraubt.