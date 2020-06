Statt V6: Porsche Cayenne GTS kehrt zum V8 zurück

Im Cayenne GTS liegt das maximale Drehmoment bei 620 Nm, der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert - sofern das Sport-Chrono-Paket an Bord ist - 4,5 Sekunden. Und oben heraus erreicht der Cayenne GTS glatte 270 km/h. Der Unterschied zum immerhin 90 PS stärkeren Turbo manifestiert sich dabei vor allem im oberen und obersten Geschwindigkeitsbereich. Und so mancher Cayenne hält sich gar nicht so häufig in diesen Gefilden auf - insbesondere wenn er vorwiegend als anspruchsbetontes Familienauto verstanden wird.