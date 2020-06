Krimineller Opa (64) nach Diebes-Coup in Haft

Ein dreister Langfinger trieb am Freitagnachmittag in einem Lokal in Innsbruck sein Unwesen. Der zunächst unbekannte Täter stahl eine Kellnergeldtasche und machte sich dann aus dem Staub. Im Zuge einer Fahndung konnte schließlich der 64-jährige Verdächtige - der offenbar mehr auf dem Kerbholz hat - ausgeforscht und festgenommen werden.