Paracelsusbad will bei Badeordnung nachbessern

Inzwischen stellt die Anwaltskanzlei der TSG klar, dass die kritisierten Punkte der Badeordnung „in keinster Weise als Diskriminierung oder Beschränkung der dort angeführten Adressaten gelten, sondern ausschließlich zum Schutz derselben dienen sollten.“ Es sei eine Haftungsfrage. Nichtsdestotrotz ist eine diskriminierungsfreie, in leichter Sprache verfasste Badeordnung durch die Behindertenbeauftragte der Stadt Salzburg bereits in Arbeit – schon seit Dezember, wie Smöch betont: „Das Coronavirus ist uns dazwischen gekommen.“ Er sieht das Bad als eine Art politischen Prellbock. „Es ist halt so im Leben, dass einmal was nicht so funktioniert, wie es sollte. Aber im Bad sind alle willkommen und wir bemühen uns sehr, stets nachzubessern“, so Smöch.